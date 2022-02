Wachtberger Rat will sich mit Investor austauschen : Rettungsversuch fürs Seniorenwohnheim

In die Überlegungen neu aufgenommen wird nun das Feld links vom früheren Ponyhotel (weiß) in Richtung Ort. Foto: Projekta/Grafik

Wachtberg-Pech Der Wachtberger Rat stellt das Planungsverfahren für das Seniorenwohnheim in Pech zurück, damit Politiker und Investor sich austauschen können. Die massive Bauweise war auf wenig Gegenliebe gestoßen. Nun könnte ein bislang freies Feld für mehr Flexibilität in der Planung sorgen.

Wie ein Projekt retten, dessen Planung auf der Kippe steht? Mit dieser Frage musste sich am Donnerstagabend der Wachtberger Rat befassen. Denn nachdem im vorausgehenden Planungsausschuss nur noch die CDU den Ideen des Investors zum Seniorenwohnheim in Pech hatte folgen wollen, fehlte die Mehrheit für die notwendigen Beschlüsse zum Bebauungsplan und der Änderung des Flächennutzungsplans.

Eine interfraktionelle Versammlung und auch Gespräche mit Investor Wilfried Hack scheinen die ersten Schritte gewesen zu sein, um doch eine Lösung zu finden. Denn Bürgermeister Jörg Schmidt (CDU) präsentierte zu Beginn der Diskussion einen Beschlussvorschlag, der mit allen Parteien abgestimmt worden sei. Wichtigster Satz: „Der Rat der Gemeinde Wachtberg beschließt, an dem Ziel einer Seniorenpflegeeinrichtung in der ‚Wiesenau‘ und der Entwicklung der Fläche als Sondergebiet für Seniorenwohnen und Pflegeeinrichtungen festzuhalten.“ Deshalb werde das laufende Verfahren zunächst zurückgestellt.

Freies Feld war bislang als Ausgleichsfläche gedacht

Schmidt überraschte mit einer neuen, anscheinend ebenfalls gemeinsam angestellten Überlegung: „Um bei einer Überarbeitung der Planung größere Flexibilität zu gewinnen, soll für die danebenliegende Parzelle […] eine landesplanerische Anfrage mit dem Ziel einer möglichen Einbeziehung in die Planung bei der Bezirksregierung gestellt werden.“ Heißt übersetzt: Teile der Einrichtung könnten nun auf dem freien Feld entstehen. Bislang hatte Hack das Areal, das seiner Gesellschaft gehört, nur als Ausgleichsfläche betrachtet.

Die UWG scherte in der Sitzung doch noch aus. „Die Überplanung der Fläche befürworten wir, aber wir würden ein Heim ausschließen wollen“, sagte Angelika Schmidt. Denn das Heimgesetz sehe eine Riegelbebauung vor, bei betreutem Wohnen hingegen könne man kleinteiliger planen. Das, so hielt Oliver Henkel (Grüne) entgegen, sei in der Realität nicht umsetzbar, da es das Geschäftsmodell des Eigentümers sei, Pflegeheime zu bauen. Stattdessen regte er an, „das Ding auf Eis zu legen“, um eine Lösung zu finden, mit der man sich anfreunden könne.

Fraktionen wollen ergebnisoffen in den Workshop

Die Grünen nämlich hatten – anders als ihr Koalitionspartner CDU – im Ausschuss ihre Bedenken in ein „Nein“ gepackt, obwohl die Pflegeplätze für Wachtberg wichtig seien. Die wünscht sich auch die SPD weiterhin, am besten noch bezahlbar, weshalb man ein Heim an gleicher Stelle in Pech für die beste Variante hält. Roswitha Schönwitz machte aber erneut klar, dass sich ihre Partei Verbesserungen bei der Aufenthaltsqualität, der Verkehrsanbindung und beim Klimaschutz wünscht.

Ergebnisoffen auf der einen Seite, aber mit einer „Planung ohne Blockcharakter“ auf der anderen will Unser Wachtberg sich in den neuen Prozess begeben, wie Uli Feyerabend betonte. Feyerabends Fraktion hatte von Anfang an die meisten Bauchschmerzen bei dem 80 Meter langen und 13 Meter hohen Gebäude. Nicht jedoch bei den avisierten 80 stationären Pflegeplätzen, 22 betreuten Wohnungen und 15 Tagespflegeplätzen als solchen, weshalb man jetzt sehen müsse, „wie wir die Kuh vom Eis kriegen“. Ein Workshop mit Investor soll es richten, den die CDU um Christoph Fiévet sehr begrüßt.

Investor Hack will an Projekt festhalten

Investor Hack, der zuletzt von „selbsternannten Experten im Rat“ gesprochen hatte, schlug am Freitag versöhnliche Töne an. Aufgeben gehöre nicht zu seinem Geschäftsprinzip, teilte er auf Anfrage mit. „Wir werden das Projekt allen Wirren und Wendungen zum Trotz bis zum erfolgreichen Ende weiterführen“, äußerte der Geschäftsführer der Projekta GmbH aus Prüm.

Er führte die verfahrene Situation auf bislang fehlende Kommunikation zurück; wenn man eine neue Senioreneinrichtung in einer Kommune plane, sei der erste Schritt der Dialog mit der Verwaltung und den Spitzen der Fraktionen. „Bedauerlicherweise ist jedoch in der Gemeinde Wachtberg, bedingt durch die Corona Einschränkungen, die Kommunalwahlen, den politischen Wechsel in der Parteienlandschaft und der Verwaltungsspitze überhaupt kein gemeinsamer Austausch in der Sache erfolgt“, so Hack.

Fehlende Kommunikation soll Kern des Problems sein

Das sei erst jetzt möglich gewesen, da aber sehr konstruktiv. „Eine frühzeitigere Kommunikation hätte wahrscheinlich allen Beteiligten das Hickhack der letzten Monate erspart“, glaubt er. Pflegeimmobilien unterlägen einem Planungs- und Genehmigungsprozess, in den viele Fachbehörden oder sonstige Spezialisten eingebunden seien. „Diese Prüfung von solchen Detailfragen hat der Gesetzgeber bewusst nicht in die Hände der Kommunalpolitik im Bebauungsplanverfahren gelegt“, teilte Hack mit. Dessen ungeachtet suche er „ausdrücklich den Austausch und die Anregungen mit der lokalen Politik“. Seiner Einschätzung nach, brauche man maximal zwei Sitzungen für eine Einigung.