Integrationspreis des Rhein-Sieg-Kreises Innovative Ideen zur Unterstützung von Migranten gesucht

Gelegenheit zum Kennenlernen gibt es in Wachtberg einmal im Monat im Café „Auszeit“ im Köllenhof. An jedem dritten Donnerstag sind dort Begegnungen möglich. Ehrenamtliche, die sich auch in der Lebensmittelausgabe „Zugabe“ und im „Lotsenpunkt“ der Katholischen Kirchengemeinde St. Marien engagieren, stehen mit Rat zur Verfügung. Nächster Termin ist am Donnerstag, 20. April, von 15 bis 17 Uhr im Köllenhof, Marienforster Weg 14.