Verantwortungsvolles Engagement Rhein-Sieg-Kreis sucht ehrenamtliche Jugendschöffen

Das Jugendamt des Rhein-Sieg-Kreises sucht für die kommende Amtsperiode, die am 1. Januar 2024 beginnt und am 31. Dezember 2028 endet, engagierte Jugendschöffinnen und Jugendschöffen. Diese unterstützen als ehrenamtliche Richterinnen und Richter in Strafverfahren gegen erziehungs- und sozialisationsbedürftige Jugendliche und junge Heranwachsende die Jugendrichter. „Mit ihnen entscheiden die Jugendschöffinnen und Jugendschöffen gemeinsam und gleichberechtigt über Schuld und Unschuld sowie über Strafzumessung“, heißt es in einer Mitteilung des Rhein-Sieg-Kreises. Eine juristische Vor- oder Ausbildung sei nicht nötig. Das Jugendamt des Rhein-Sieg-Kreises ist zuständig für Bewerberinnen und Bewerber, die in Wachtberg, Alfter, Swisttal, Eitorf, Windeck, Much, Neunkirchen-Seelscheid und Ruppichteroth wohnen.