Probleme in den Quartiersprofilen Rhein-Sieg-Kreis veröffentlicht fehlerhafte Daten über Arztpraxen

Im August veröffentlichte der Rhein-Sieg-Kreis die sogenannten Quartiersprofile, eine besondere Form eines Sozialberichts. Der stellt die Sozial- und Gesundheitsversorgung des in 158 räumlich abgegrenzte Quartiere aufgeteilten Kreisgebiets detailliert dar. Allerdings stellte sich bei GA-Recherchen heraus, dass dem Kreis bei der Erstellung der Quartiersprofile Fehler in der Datenerhebung unterlaufen sind: So gaben die Daten an, dass es in den Wachtberger Quartieren Niederbachem und Adendorf keine Hausärzte gäbe. Schreiben der GA-Leser sowie ein Besuch des GA vor Ort zeigten jedoch, dass es sich hierbei um eine Fehlinformation handelt – Niederbachem und Adendorf verfügen entgegen der Quartiersprofile sehr wohl über Hausärzte.