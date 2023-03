Naturschutz in Wachtberg Rhein-Sieg-Kreis sucht neuen Naturschutzbeauftragten

Vor 40 Jahren nahmen die ersten Naturschutzwarte im Rhein-Sieg-Kreis ihren Dienst auf. Was im Oktober 1982 mit fünf Freiwilligen begann, entwickelte sich zwischenzeitlich zur größten ehrenamtlichen Naturschutzwacht in ganz NRW. Damals waren sie im Naturschutzgebiet Rodderberg und in der Siegmündung in Troisdorf und Niederkassel im Einsatz. Im September 1990 traten 18 zusätzliche Naturschutzbeauftragte ihren Dienst an, darunter auch die erste Frau. Insgesamt haben sich bisher 149 Personen als ehrenamtliche Naturschutzbeauftragte engagiert. Heute sind 50 Frauen und Männer ehrenamtlich für die Untere Naturschutzbehörde in Sachen in den Schutzgebieten unterwegs. Neu mit dabei sind Gabriele Siegmann für den Raum Bornheim sowie Marcel Bäumer und Reinhold Eifel für Teile der Siegaue in Eitorf und Hennef.