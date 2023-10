Für eine schönere Radfahrerpause Eine neue Liegebank an der Apfelroute

„Viele Radfahrer und Spaziergänger haben hier seitdem schon einen entspannten Zwischenstopp eingelegt und den wunderschönen Siebengebirgsblick genossen“, sagt Gemeindesprecherin Margrit Märtens. „Das Besondere an dieser Bank ist, dass mit ihr erstmals eine Liegebank in der Gemeinde Wachtberg zum Gedenken an eine Person gestiftet wurde“, so Märtens. In diesem Fall gehe es um die 2017 gestorbene Autorin Andrea Schacht aus Niederbachem. Besonders mit ihren Katzen- und historischen Romanen, unter anderem um die Begine Almut, hatte die Schriftstellerin eine große Leserschaft begeistert. Beginen und Begarden waren Mitglieder von religiösen Laiengemeinschaften in weiten Teilen Europas vom Mittelalter bis in das 20. Jahrhundert.