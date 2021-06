Die Apfelroute im Drachenfelser Ländchen : Zwischen Erdbeerbeeten und Blühstreifen

Wachtberg Entlang der rheinischen Apfelroute in den Wachtberger Obstplantagen können Spaziergänger und Fahrradfahrer sehen, wie die Bauern Landwirtschaft und Naturschutz in Einklang bringen.

Derzeit blühen die Senfpflanzen

Schwinds Hof liegt am Rand der rheinischen Apfelroute, er hat eine kleine Fahrradstation aufgebaut. Man kann dort eine Rast einlegen, den Trinkwasservorrat auffrischen, vielleicht frisch geerntete Erdbeeren aus dem Selbstbedienungsladen naschen und dabei auf den Mix aus Folientunneln und Blühflächen auf seinen Feldern blicken. Dort blühen derzeit Senfpflanzen, demnächst gehen die Leguminosen auf, die Hülsenfrüchtler, die der Familienbetrieb in vierter Generation auf Flächen gepflanzt hat, auf denen keine Erdbeerkulturen wachsen. In anderen Jahren wird stattdessen auch Tagetes gesetzt, ebenfalls eine schöne Blütenpracht, außerdem hilft die Staude bei der Bekämpfung von Nematoden, also Fadenwürmern, die die Erdbeerwurzeln befallen.