Lions-Benefizkonzert : Rock und Pop für Ferienfreizeit

Bürgermeister Jörg Schmidt (v.l.), Activity-Beauftragte Angelika Wurm, Musiker Matthias Lesch und PR-Beauftragte Gudrun Mieth-Leichsenring kündigen vor dem Wachtberger Rathaus das Benefizkonzert für die Wachtberger Ferienfreizeit an. Foto: Petra Reuter

Wachtberg Der Lions Club Meckenheim-Wachtberg organisiert ein Benefizkonzert. Sommerferienfreizeit wieder mit 160 Teilnehmern möglich.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Petra Reuter

Der Lions Club Meckenheim-Wachtberg organisiert ein Benefiz-Konzert zugunsten der Wachtberger Ferienfreizeit. Auf die Bühne kommt die erst im vergangenen Jahr gegründete Live-Coverband Doppelgänger. Dank der Unterstützung sind für die Kinder in den Betreuungswochen trotz Pandemie mehr Aktivitäten möglich.

Online-Krimi-Lesung als Ersatz

Zwei Jahre lang bemühte sich der Lions-Club Meckenheim-Wachtberg um angesichts der pandemischen Situation handhabbare Aktivitäten. Weil ein Konzert wegen der hohen Infektionszahlen 2021 mit zu vielen Unwägbarkeiten verbunden gewesen wäre, hatten die Aktiven seinerzeit eine Online-Krimi-Lesung initiiert. Auch wenn das ein schöner Erfolg in schwierigen Zeiten war, freute sich Mitorganisatorin Gudrun Mieth-Leichsenring zusammen mit der Activity-Beauftragten Angelika Wurm bei der offiziellen Ankündigung für dieses Jahr, nun wieder ein Konzert anbieten zu können.

Ursprünglich hatten sich Schlagzeuger Claus Schulte, Sängerin Michelle-Joustine Stivala Morales und das musikalische Multitalent Matthias Lesch zusammengetan, um mit ihrer Musik Einnahmen für die Flutopfer zu generieren. Lesch kündigte an: „Es hat einfach so viel Spaß gemacht, jetzt machen wir weiter.“ So wird in der Aula der Berkumer Hans-Dietrich-Genscher-Schule bald Rock und Pop der 80er und 90er Jahre sowie Aktuelles zu hören sein.

„Wir verfügen erfreulicherweise über eine Sängerin, die das alles auch auf die Bühne bringen kann“, sagte Lesch. Unter anderem darf sich das Publikum auf „Ain’t nobody“, „All right“, „Shallow“ und „Mein Ding“ freuen. Von Groove bis Smooth sei für jeden etwas dabei, so Mieth-Leichsenring. Schirmherr und Bürgermeister Jörg Schmidt fand es „toll, dass so etwas wieder bei uns in Wachtberg stattfinden kann.“ Gerade die Ferienfreizeit habe in der Pandemie gelitten.

In diesem Jahr sollen wieder 160 Kinder an der Sommerferienfreizeit teilnehmen können

Nachdem 2020 die Ferienfreizeit als kleine Betreuungszeit in die Herbstferien verlegt wurde, konnten 2021 wieder 90 Kinder an der seit mehr als 40 Jahren beliebten Sommerferienfreizeit in den ersten beiden Wochen der großen Ferien teilnehmen. „In diesem Jahr wollen wir das Angebot wieder auf die vorher durchschnittlichen 160 teilnehmenden Kinder erweitern“, informierte Pressesprecherin Margrit Märtens. Ob und wie das durchgeführt wird, hinge noch von den dann geltenden Corona-Schutzmaßnahmen ab. Aktuell laufe die Ausschreibung für die Betreuenden. Auf der Homepage informiert die Gemeinde über die Voraussetzungen für die Jugendlichen. Wer mindestens 16 Jahre alt ist, die 2G-Regel erfüllt, also geimpft oder genesen ist, und sich als Betreuer beziehungsweise als Betreuerin vom 27. Juni bis zum 8. Juli im Schulzentrum von 9 bis 17 Uhr engagieren möchte, erhält weitere Informationen unter ferienfreizeit@wachtberg.de. Auch Bewerbungen mit Foto, vollständiger Adresse, Telefonnummer, Geburtsdatum und E-Mailadresse sind hier willkommen.