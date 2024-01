Naturschutzgebiet am Rodderberg Unbekannte entsorgen Bauschutt mitten in der Naturlandschaft

Wer zum aktuellen Fall am Wirtschaftsweg oberhalb der Berliner Straße in Niederbachem Personen beim Entsorgen von Bauschutt beobachtet hat, sollte sich im Rathaus in Berkum melden: beim Ordnungsamt unter 0228/9544 -130, -126, -219, -235, -131 oder elektronisch über den „Schadensmelder“ auf der neuen Homepage der Gemeinde Wachtberg. In besonders dringenden oder schwerwiegenden Fällen ist auch die Polizei unter der Nummer 110 der richtige Ansprechpartner.