Einkaufen in Wachtberg : Rohbau für die Aldi-Filiale steht

Der Bau der Aldi-Filiale macht nach langen Zeiten des Stillstands große Fortschritte. Foto: Axel Vogel

Wachtberg-Niederbachem Auch wenn der Rohbau des Aldi-Markts in Niederbachem so gut wie fertig ist, hält sich der Projektentwickler weiter zurück in Sachen Eröffnungstermin. Angedacht ist das Frühjahr 2021.



Von Thomas Leurs

Die geplante Aldi-Filiale an der Konrad-Adenauer-Straße in Niederbachem nimmt langsam Form an. Der Regensburger Projektentwickler Ratisbona ist mit dem Gebäude ein ganzes Stück weitergekommen. „Der Rohbau wird bald fertig“, sagt Klaus Uhrig, Leiter Region West des Projektentwicklers, dem General Anzeiger. Als letztes komme noch die Dachkonstruktion oben drauf. Das solle in den kommenden Wochen geschehen, damit das Gebäude „dieses Jahr noch dicht wird“.