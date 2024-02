Windkraftpläne der Stadtwerke Bonn Rotorblätter würden Weltraumradar in Wachtberg stören

Die Stadtwerke Bonn planen, zwei bis drei Windräder auf dem Heiderhof zu bauen. In der öffentlichen Diskussion kommen immer wieder Fragen zum Abstand zum Radom in Wachtberg auf. Bereits Mitte Dezember hat das Fraunhofer-Institut für Hochfrequenzphysik und Radartechnik (FHR) in Werthhoven in einer Pressemitteilung darauf hingewiesen, dass die Funktion des Weltraumbeobachtungsradars Tira beeinträchtigt würde. „Die Rotorblätter der Anlagen würden weit in den ‚Sichtbereich’ von Tira hineinragen und damit die zum Schutz der Weltrauminfrastruktur essenziellen Fähigkeiten des Systems behindern“, teilte das FHR mit. Hier Antworten auf die wichtigsten Fragen: