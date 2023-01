Wiesenau in Wachtberg-Pech : Sachstand zum Seniorenheim unklar

Wiesenau in Wachtberg-Pech

Wachtberg-Pech​ Bei der Planung eines Seniorenheims am Reiterhof Wiesenau wollen die Pecher Nachbarn einbezogen werden. Warum sie allerdings erst bis zur Offenlage der Ideen warten müssen.

Die Planungen um ein Seniorenheim am Standort des ehemaligen Ponyhotels Wiesenau standen Anfang 2022 im Fokus des öffentlichen Interesses. Weil die ursprünglich geplante Bebauung auf Widerstand stieß und man mit einer geänderten Planung weitere Flächen nutzen könnte, kündigte die Gemeinde im Februar 2022 eine landesplanerische Anfrage bei der Bezirksregierung an. Die Nachbarn der Wiesenau wünschten sich in der jüngsten Informationsveranstaltung im Pecher Feuerwehrhaus rund ein Jahr danach weitere Informationen.