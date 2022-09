Sanierung des Gimmersdorfer Dorfsaals : Holzwurm und Hausbock entpuppen sich als Kostentreiber

Wegen unvorhergesehener Mängel verteuert sich auch die Sanierung und Erweiterung des Gimmersdorfer Dorfsaals Foto: Axel Vogel

Wachtberg-Gimmersdorf Kostenexplosionen bei Bauvorhaben sind längst keine Seltenheit mehr. In Gimmersdorf allerdings sind nicht nur die steigenden Preise der Grund für eine deutliche Teuerung bei der Sanierung des Dorfsaals, sondern auch ungebetene Gäste, mit denen zunächst niemand gerechnet hatte.



Das kommunale Bauprojekte angesichts von Engpässen bei Material und teils rasant gestiegener Baustoffpreise kostenmäßig aus dem Ruder zu laufen drohen, erlebt die Gemeinde Wachtberg derzeit bei der Sanierung beziehungsweise Erweiterung des Berkumer Hallenbades. Wie bereits berichtet, hatte sich der Ausschuss für Infrastruktur und Bau zuletzt mit einer Entscheidung vertagt, weil die Kosten von ursprünglich 2,5 Millionen auf jetzt 3,6 Millionen hochgeschnellt waren. Doch oft steckt der Teufel bei solchen Bauprojekten auch noch in einem anderen Detail, das die Kosten nach oben treibt. So zu sehen beim Anbau und der Sanierung des Dorfsaales in Gimmersdorf, wo die Arbeiten bereits Anfang des Jahres begonnen hatten.

Missstände kommen erst während der Arbeiten ans Licht

Hier sorgen bauliche Missstände, die laut Verwaltung „zum Zeitpunkt der Beschlusslage noch nicht bekannt waren, für erhebliche Mehrkosten: Eine Finanzierungslücke von satten 430 000 Euro tut sich auf. Auch mit dem Thema beschäftigte sich der Ausschuss für Infrastruktur und Bau auf seiner vergangenen Sitzung.

Vor rund zwei Jahren hatte Gemeinde das Projekt, das zum Dorfinnenentwicklungskonzept (DIEK) für den Ortsteil zählt, vorgestellt. Mit der Sanierung und der Erweiterung soll der Dorfsaal vor allem für zukünftige Bedürfnisse angepasst und energetisch ertüchtigt werden. Da die Erweiterung aber im Bestand nicht auszuführen war, wurde ein Anbau notwendig, der in die Fläche des Kommunalwegs hineinragt und damit gleichzeitig als Verkehrsberuhigung dient. Der barrierefrei zugängliche Anbau soll auch kleineren Gruppen einen Treffpunkt bieten, denn der Saal ist für manche Zusammenkünfte schlicht zu groß.

Massiver Schädlingsbefall

Soweit die Planungen, für die die Verwaltung inklusive der Platzgestaltung Kommunalweg/Am Stockenpütz circa 1,38 Millionen Euro kalkuliert hatte. Doch nach dem Beginn der Bauarbeiten folgte rasch das böse Erwachen, nachzulesen in dem Bausachstandsbericht des Architektinnenbüro von Katharina Chatterjee und Severine Nicolaus. Denn bei Abbrucharbeiten der inneren Giebelwand und beim Freilegen des Dachanschlusses ist ein bislang unbekanntes Problem offensichtlich geworden: Im nun sichtbaren Sparren oberhalb der Mauer „konnte ein erheblicher Schädlingsbefall durch Hausbock und Holzwurm festgestellt werden“, so steht es in dem Bericht der beiden Architektinnen: „Eine genauere Untersuchung des Dachstuhls ergab auch an anderen Stellen einen Befall, allerdings nicht so stark wie oberhalb der feuchten Wand.“

Die besagte Stirnwand war nicht nur feucht, ergänzte Ausschussvorsitzender Volker Gütten auf Nachfrage, sondern war auch noch dreifach verschalt, was ebenfalls aufwendig zurückgebaut werden musste. Das klappte laut Gütten auch deshalb reibungslos, weil die unmittelbar angrenzenden Nachbarn den Arbeiten zugestimmt hatten“, führt er aus: „Daher hatten wir unterm Strich noch Glück im Unglück.“

Was nun etwa anfällt, fasst die Verwaltungsvorlage so zusammen: Gründungs- und Abdichtungsarbeiten müssen vorgenommen, die innere Giebelwand wieder hergestellt sowie der Schädlingsbefall behoben werden. „Darüber hinaus entstehen weitere bislang nicht etatisierte Kosten für das Erfordernis einer speziellen Gründung des Anbaus in Form einer Brunnengründung für die Umstellung der Wärmeerzeugung von Gas auf Wärmepumpentechnik sowie für die aus allen vorgenannten Maßnahmen resultierenden Mehrkosten für die Honorare von Architekten und Ingenieuren.“

Über eine halbe Million mehr Geld nötig