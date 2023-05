Radwege im Kottenforst Zehn Kilometer Asphalt mitten in der Natur instand gesetzt

Einige Wege im Kottenforst bleiben allerdings weiterhin sanierungsbedürftig. So hat der ADFC für ein rund 250 Meter langes Stück des Rulandswegs bei Heidgen die Gemeinde Alfter, in deren Baulast der Abschnitt liegt, gebeten, möglichst bald die Sanierung in Angriff zu nehmen. Auf dem Rheinhöhenweg ist laut ADFC die Verbindung bis zum Parkplatz Schweinheim/Waldkrankenhaus in Baulast der Stadt Bonn noch mangelhaft. Außerdem moniert Begemann: „Schade, dass einer einfacheren Kooperation zwischen Kommunen und Landesbehörden oft bürokratische Hürden im Weg stehen. Bei den Wegen am Rande des Kottenforstes wären hier Synergien bei gemeinsamer Sanierung möglich und sinnvoll gewesen.“