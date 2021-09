Pumpen, Springen und Rollen : SC Villip plant Interims-Pumptrack

Auf dem Stück zwischen Parkfläche, Bolz- und Bouleplatz am Sportplatz in Villiprott könnte eine Interims-Pumptrack-Strecke entstehen. Foto: Petra Reuter

Wachtberg In Wachtberg-Villip soll ein Pumptrack für Skater und Fahrradfahrer entstehen. Doch weil der Bau noch lange dauern würde, will der SC Villip eine vorübergehende Alternative schaffen.



Laufräder, Inliner, Skater und Mountainbikefahrer haben auf Pumptrack-Strecken ihren Spaß. Für Wachtberg ist ein solches Areal in direkter Nachbarschaft zum Villiper Jugendhaus seit 2019 im Gespräch. Weil die Initiatoren von einem Streckenbau frühestens in 2023 ausgehen, kümmern sich engagierte Eltern und die Sportler des SC Villip um eine Interimslösung für große und kleine Sportbegeisterte.

Foto: Petra Reuter

„Die Option am Villiper Jugendtreff ist wegen der Topografie gut“, fand Initiator Michael Kowollik. Die weitgehend ebene Fläche bietet für einen solchen Rundkurs aus Wellen und Kurven, auf dem man weniger mit dem Tritt in die Pedale denn mit Pumpen und Ziehen vorankommt, beste Voraussetzungen. Die Anlage soll Anfängern und Fortgeschrittenen die Möglichkeit bieten, auf jedem fahrerischen Niveau zu trainieren. Auch die Nähe zum Jugendhaus sei von Vorteil, so Kowollik: „Man kann sich treffen, sich austauschen, und wenn man mal einen Platten hat, gemeinsam reparieren.“

Pläne in Ausschüssen vorgestellt

In den zuständigen Ausschüssen hatten Eltern und Sportbegeisterte ihre Pläne bereits vorgestellt und Kontakte zu Anbietern geknüpft. Außerdem wurden Vor- und Nachteile der Lehm- und der Asphaltvariante abgewogen. „Die Asphaltstrecke muss nicht nach jedem Regen neu angelegt werden und kann auch mit Inlinern oder Skateboards befahren werden“, so Kowollik. Somit sei der Bau zwar teurer, die geringeren Unterhaltskosten glichen das auf lange Sicht aber aus, bestätigte Markus Blum vom Verein Move. Zudem sei eine solche Anlage ganzjährig befahrbar und gelte als vandalismussicher, sagte Kowollik.

In Zusammenarbeit mit den Eltern, dem Verein Move und der Jugendfachkraft Claudia Schmidt brachten die Wachtberger Ausschüsse das Projekt auf den Weg. „Die Planungsmittel wurden in der Mittelfristplanung für den Haushalt 2022 bereitgestellt“, informierte Margrit Märtens, Pressesprecherin der Gemeinde, über den Fortschritt der politischen Entscheidungsabläufe. Im kommenden Jahr sollen die Planungen vertieft und in den Gremien vorgestellt werden.

Bau nicht vor 2023

„Ich rechne nicht vor 2023 mit dem Bau der Strecke in Villip“, sagte Kowollik. Für den Bau brauche die Gemeinde einen Architekten, wolle Fördermittel beantragen, müsse TÜV-Vorgaben einhalten und natürlich eine offizielle Bauabnahme bekommen. „Das braucht seine Zeit.“ Deshalb setzte der Sportler zusammen mit anderen Engagierten vom SC Villip ein Übergangsprojekt in Gang. Als eigener Verein und Unterabteilung des SC-Villip mit dem Namen Mountain-Dragons soll am Sportplatz Villip eine Interimslösung entstehen.