Das Schadstoffmobil kommt : Für die Entsorgungsexperten im Rhein-Sieg-Kreis gibt es viel zu tun

Jeden Monat

Einmal im Monat ist das Schadstoff-Mobil der RSAG in jeder der 19 Gemeinden des Rhein-Sieg-Kreises, und zwar in der Regel an einem Tag an zwei Standorten. Die können auch mal wechseln: Nachdem das Mobil im November in Wachtberg auf dem Hallenbad-Parkplatz in Berkum und auf dem Parkplatz an der Feuerwache in Pech war, kommt es am 7. Dezember von 11 bis 13 Uhr nach Niederbachem in die Austraße, Parkplatz am Sportplatz, und von 14.30 bis 17 Uhr steht es auf dem Parkplatz an der Villiper Hauptstraße in Villip.

Die Termine für das Schadstoff-Mobil in der jeweiligen Gemeinde kann man dem Abfallkalender entnehmen, oder man schaut auf www.rsag.de unter Abfallkalender nach. Unter 02241/306306 kann man sich montags bis freitags auch telefonisch beraten lassen.