Sturmböen in Bonn und der Region : Baum fällt in Pech auf ein Auto und Wohnwagen

Region/Bonn Am frühen Freitagabend haben teils heftige Sturmböen örtlich für Schäden gesorgt. In Pech fiel ein Baum auf ein geparktes Auto und einen Wohnwagen.

Am frühen Freitagabend haben starke Böen an mehreren Orten in der Region für Schäden gesorgt:

Region: Sachschäden und kurzzeitig blockierte Straßen

Aussichten für Bonn und die Region : Sturmböen mit teils heftigen Niederschlägen bis in den Abend Die höheren Temperaturen bringen bis zum Wochenende böige Winde mit teils heftigen Schauern. Am Montag können die Temperaturen nach Angaben des DWD dann bis auf 17 Grad Celsius ansteigen.

In Wachtberg-Villip haben Sturmböen Dachziegel vom Alten Pfarrhaus gelöst, die auf die Villiper Hauptstraße gefallen sind. Die Feuerwehr konnte gegen 19 Uhr die Ziegelreste zeitnah von der Fahrbahn entfernen. Sicherheitshalber wurde die Straße vor dem Pfarrhaus teilweise abgesperrt. Laut Aussage der Einsatzleitung vor Ort sei im Dach des Pfarrhauses ein Loch entstanden, das am Abend nicht geschlossen werden könne.

Ebenfalls in Wachtberg sind Bäume und abgebrochene Äste auf Straßen wie am Wachtbergring gefallen. Ein Baum lag dort quer über der Straße zwischen dem Kreisel am Einkaufszentrum in Wachtberg-Berkum und dem Abzweig zum Villiper Industriegebiet.