Berkumer Grundschule sammelt 13 000 Euro : Schauspieler Kai Schumann zu Besuch in Wachtberg

Wachtberg-Berkum Kai Schumann, bekannt aus der ZDF-Krimiserie „Heldt“, „Doctor`s Diary“ oder auch „Mord mit Aussicht“, ist nicht nur ein passionierter Wanderer, der die Strecken in der Region kennt, sondern auch Pate von „Walk4Unicef“. In dieser Funktion kam er nun nach Wachtberg.

Kaum hat Kai Schumann die Berkumer Schulaula betreten, sorgt der Schauspieler bei den Schülerinnen und Schülern der Grundschule Drachenfelser Ländchen für großes Gelächter. Im Zickzack rennt er durch die Schülerreihen zu seinem Platz in die erste Reihe. Der 45-Jährige Schauspieler ist einem breiten Fernsehpublikum durch seine Hauptrolle in der ZDF-Krimireihe „Heldt“ oder ganz aktuell als Schweinebauer Gisbert Cremer in der Neuauflage von „Mord mit Aussicht“ bekannt. Doch am Freitag kam Schumann, der in Köln lebt, nicht nach Wachtberg, um vor der Kamera zu stehen, sondern, um sich bei den Schülerinnen und Schülern der Grundschule zu bedanken.