Vier Tage Scheunenkirmes : Disco und Tradition in Wachtberg-Ließem

Packen für die Ließemer Scheunenkirmes an (v.l.): Henning Schwekendiek, Jörg Kratzmann, Tim Nowinski, Frank Wolber, Stefan Stich, Roman Jablonski, Michaela Kowalski und Tim Jablonski. Foto: Petra Reuter

Wachtberg-Ließem Am Freitag, 9. September, beginnt die Scheunenkirmes in Wachtberg-Ließem. Das Programm der vier Tage reicht von der Jugenddisco bis zur Seniorenbrotzeit.



Disco bis in die Nacht, Scheunenball, Familienfest und Seniorennachmittag. Das regional bekannte Großevent im Ländchen mit Hunderten Besuchern täglich geht nach den pandemiebedingten Einschränkungen in diesem Jahr wieder mit dem vollständigen Programm an den Start. Volle vier Tage sollen die Menschen in Wachtberg und der Region feiern können. So plant es der organisierende Verein zur Förderung der historischen Kirmes in Ließem und seine Helfer.

Schon zwei Wochen vor dem ersten Kirmestag mit der größten Jugenddisco der Region packten rund 100 Helfer in der Scheune des Rheinhöhenhofs der Familie Hönscheid an. Sie räumten Maschinen und Waren des Gartenbaubetriebs aus der Halle und dekorierten für die Kirmes. Für die Bands bauten die Engagierten eine große Bühne, für durstige Gäste die vermutlich längste Theke Wachtbergs.

Auftakt mit Jugenddisco

„Es wird für alle etwas dabei sein“, sagte Mitorganisator Henning Schwekendiek. Kirmesveranstaltungen boten schon vor Jahrhunderten Möglichkeiten zum Feiern, dienten in den Orten aber auch dem geselligen Austausch. An der Kirmes in Ließem sollen deshalb immer alle Altersgruppen teilhaben, so Schwekendiek. Den Startschuss gibt traditionell die Jugenddisco am Freitag. Um 19 Uhr öffnen sich die Türen für Jugendliche ab 14 Jahren mit junger Musik von der Brassband Knallblech, Speisen und Getränken. Für den Einlass ist wegen der Jugendschutzvorgaben ein Lichtbildausweis Pflicht. Hat jemand den Ausweis vergessen, muss er die Party zwangsläufig um 22 Uhr verlassen.

Frühschoppen und traditionelles Sauerbratenessen

Der Scheunenball am Samstag ist ab 19 Uhr den Gästen ab 18 Jahren vorbehalten. Die Coverband Papa‘z Finest spielt bis in den späten Abend. Der Familientag am Sonntag beginnt ab 11 Uhr mit der heiligen Messe in der Scheune, dem anschließenden Frühschoppen und dem traditionellen Sauerbratenessen. Neben einem Kinderprogramm sorgen Kirmeskegeln und Büchsenwerfen sowie Kirmesbuden und ein Kettenkarussell für Unterhaltung.

Am Montag wird der Kirmesverein wie in den vergangenen Jahren die Seniorenbrotzeit zubereiten. Ab 17 Uhr sind die Senioren des Dorfs ab 60 Lenzen inklusive Partnern eingeladen, ein paar schöne Stunden zu verbringen. Wegen des Datenschutzes sei es heute leider nicht mehr möglich, die Senioren – wie in früheren Zeiten – persönlich einzuladen, berichtete Schwekendiek. Deshalb hofft der Vorsitzende des Vereins, Stephan Brodesser, auf die Mund-zu-Mund-Propaganda. Der Dämmerschoppen lässt ab 18.30 Uhr die Feierlichkeiten langsam mit Musik und Hahneköppen ausklingen. Um 20.30 Uhr geht es nach dem Urteil dem Zacheies an den Kragen.