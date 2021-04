Wachtberg : Schleiereule macht für Turmfalken Platz - Webcam zeigt Kampf um Nistkasten

Wachtberg-Werthhoven Kurzzeitig sah es so aus, als ob erstmals eine Schleiereule im Nabu-Kasten in Wachtberg brüten würde. Doch jetzt zeigt die Webcam deutlich: Die Turmfalken haben sich das Revier zurückerobert.

Wer nicht pünktlich ist, den bestraft das Leben – oder die Schleiereule. Denn letztere hatte sich um Ostern in dem Nistkasten niedergelassen, den Naturschützer an der Lagerhalle von Obstbauer Wolf in Werthhoven aufgehängt hatten. An sich ihr gutes Recht, war der kleine Holzkasten doch vor fünf Jahren genau für Tiere ihrer Gattung aufgehängt worden. Allerdings hatten sich, wie berichtet, in den zurückliegenden Jahren stets Turmfalkenpärchen dort niedergelassen.