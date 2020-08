Vorfälle in Wachtberg-Adendorf : Schoss Unbekannter mit Luftgewehr auf Katze Evoli?

Die einjährige Evoli erholt sich jetzt von ihrer Verletzung. Foto: privat

Wachtberg-Adendorf Auf die Katze Evoli aus Wachtberg-Adendorf ist vermutlich mit einem Luftgewehr geschossen worden. Besitzerin Jennifer Koch hat einige Indizien dafür. Die Adendorfer berichten von weiteren Vorfällen.



Die Katze Evoli hat großes Glück gehabt. Denn auf das Adendorfer Tier wurde wohl mit einem Luftgewehr geschossen. Wer tut so etwas? Diese Frage bewegte am Mittwoch die Wachtberger Facebook-Gruppen, nachdem Besitzerin Jennifer Koch den Fall publik gemacht hatte. Schon wieder Adendorf, war eine andere Äußerung, denn in diesem Jahr sollen schon acht Katzen verschwunden sein.

Am Sonntag war die einjährige Evoli früher als sonst nach Hause gekommen. „Als sie mir auf unserer Wiese auf den Arm gesprungen ist, fiel von ihrem Hinterteil etwas ab“, erinnert sich Koch. Die Besitzerin maß dem keine große Bedeutung bei, doch montags entdeckte sie bei der Freigängerin eine Wunde am Oberschenkel. „Da kam mir das Etwas vom Sonntag wieder in den Kopf, ich habe nach dem Aussehen gegoogelt und bin fündig geworden“, erzählt die Adendorferin. Die Patrone habe einer zusammengequetschten Schraubenmutter geähnelt. „Unser Tierarzt fand das auch nicht abwegig“, so Koch, die seitdem die Wiese mehrfach abgesucht hat nach dem corpus delicti – ohne Erfolg.

