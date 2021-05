Spendenübergabe : Schützen haben auf der Sebastianushöhe modernste Schießstände realisiert

VR-Bank Bonn Stiftungs-Vorstandsmitglied Martin Ließem (l.) und die Stiftungsratsvorsitzende Monique Rüdell informierten sich beim Brudermeister der Niederbachemer St. Sebastianus-Schützen, Wilhelm Langen, über die Sanierung der Schießstände am Niederbachemer Schützendomizil Foto: Alfred Schmelzeisen

Wachtberg-Niederbachem Sebastianus-Schützen Niederbachem erhalten Spende von 5000 Euro. Das Geld half zusätzlich, die in die Jahre gekommende Schießanlage zu erneuern.

Große Freude und Begeisterung herrscht bei den St. Sebastianus-Schützen Niederbachem über die vielfältige Unterstützung beim erfolgten Umbau der Schießanlagen. „Da zählten nicht nur die bereitgestellten finanziellen Mittel, sondern auch die personelle Unterstützung der Mitglieder der Bruderschaft“, schwärmt Brudermeister Wilhelm Langen. Am Donnerstagnachmittag kamen die Vorsitzende der Stiftung der VR-Bank Bonn, Monique Rüdell, und Martin Ließem aus dem Vorstand der Stiftung zum Schießstand und überreichten symbolisch eine Spende von 5000 Euro.

Dieser Geldbetrag ist längst schon ausgegeben und gehörte mit zu den finanziellen Zuwendungen für die umfangreiche Erneuerung der 40 Jahre alten Seilzuganlage am Schießstand sowie zur Gesamtsanierung der Schießanlagen. Höhere Kosten fielen unter anderem beim Schallschutz und der Technik an. „Die Gesamtkosten betrugen mehr als 100.000 Euro“, erläuterte Schatzmeister Norbert Hopp. 51.000 Euro hat davon der Landessportbund NRW mit seinem Sportförderprogramm übernommen. „Alleine über 30.000 Euro stecken als Lohnanteil, enormer Einsatz von rund 40 Ehrenamtlern, in den Gesamtkosten“, ergänzte Brudermeister Langen.