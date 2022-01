Brauchtum in Niederbachem : Schützen lassen großes Kreuz aufarbeiten

Wachtberg-Niederbachem Seit 50 Jahren leuchtet das große Kreuz der Sankt-Sebastianus-Schützenbruderschaft in Niederbachem zu besonderen Ereignissen. Jetzt hatte der Verein dem Wahrzeichen eine Restaurierung verordnet, an deren Ende die neue Einsegnung stand.

50 Jahre alt ist das große Holzkreuz an der Sebastianushöhe. Wilhelm Ippendorf, Ehrenbrudermeister der St. Sebastianus-Schützenbruderschaft Niederbachem, kann sich noch sehr gut an den Nachmittag erinnern, als das Kreuz aufgestellt wurde. Seit 1972 leuchtet es immer zu besonderen Anlässen, wie an den Advent-Sonntagen, Heiligabend, Silvester und Ostern. Zum Jubiläum gab es jetzt eine Frischekur fürs Kreuz. Ippendorfs Nachfolger als 1. Brudermeister, Wilhelm Langen, stand deshalb am Sonntag beim Sebastianus-Patrozinium mit dem Schützenpräses Pfarrer Michael Maxeiner vor dem siebeneinhalb Meter hohen und etwa 500 Kilogramm schweren Kreuz, um es nach der Restaurierung neu segnen zu lassen.