Drei Stunden Spaß im Rathaus Wachtberg Schule aus, die Party beginnt

DJ Fynn bereitet schon sein Musikprogramm vor, das aus Wünschen der Kinder besteht. Die hatten ihre Liedvorschläge für eine Playlist in den Jugendtreffs aufgeschrieben. Gesetzt sind bereits „Au revoir“ von Mark Forster, „Hol mich raus“ von Lewinray und „What makes you beautiful“ von One Direction. Ein Kind will einfach „Alles von One Republic“ – mal sehen, was Fynn auswählt. Interessant: Auch das steinalte „Macarena“ von Los del Río (1995) ist dabei, mittlerweile ein echter Evergreen. Auch am Abend selbst können die Kinder sich noch Lieder wünschen.