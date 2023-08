Anmeldung für Grundschule Die nächste Generation i-Dötzchen macht sich schon bereit

■ Gemeinschaftsgrundschule Adendorf: „Gemeinsam leben und lernen“, lautet das Motto der Schule am Wald. Ihre pädagogischen Ziele - Lern-, Lebens- und Erfahrungsraum - präsentiert sie anhand eines Baumes – mit starkem Stamm und massiven Seitenästen. „Erziehender Unterricht an der Schule ist so gestaltet, dass die Schüler in der Entwicklung ihrer Persönlichkeit, das heißt in der Entwicklung von Selbst,- Sach- und Sozialkompetenz gefördert werden“, so die Vorstellung im Internet. Der Lern-alltag werde so gestaltet, dass auch über den Unterricht hinaus Lebens- und Erfahrungsraum der Kinder integriert werden. „Darunter verstehen wir, dass die Schule vertrauensvolle Bindungen zu Mitschülern, Lehrerinnen und Betreuerinnen entstehen lässt.“ Wert wird zudem daraufgelegt, dass Brauchtum aller Dörfer, in denen die Kinder zu Hause sind - Adendorf als Töpferdorf, Fritzdorf und Arzdorf als Treppenbauer- und Obstanbauort - in das Schulleben eingebunden ist. Seit 2003 gibt es zudem ein OGS-Angebot. Träger ist der Verein „Betreute Schulen“, ein korporatives Mitglied der Arbeiterwohlfahrt Bonn/Rhein-Sieg. Jeweils am letzten Freitag im Monat, dem „Special Friday“, unternimmt die OGS etwas Besonderes mit den Kindern. Dann steht beispielsweise ein Ausflug zum Spielplatz auf dem Programm, oder es geht in eine Eisdiele oder in den Wald.