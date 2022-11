Bildung in Wachtberg : Schulsozialarbeit in Berkum ausgeweitet

Wachtberg Die Schulsozialarbeit in Berkum bringt viele Herausforderungen mit sich. Sie soll gestärkt werden.

Vielfältige Ereignisse können in Klassenzimmern zu schwierigen Situationen für Schüler und Lehrer führen. Dass etliche davon mit professioneller Schulsozialarbeit aufgefangen werden können, zeigten die Berichte der Jugendfachkraft Hannah Wirfs und Hendrik Heimbach, Schulleiter der Hans-Dietrich-Genscher-Schule (HDG) in Berkum, im jüngsten Bildungsausschuss. Geschickt eingesetzte Angebote zweier neu eingesetzter Kräfte erleichtern den Schulalltag.

So differenziert die deutsche Bildungslandschaft ist, so facettenreich ist das Leben an der HDG. Rund 35 Prozent des in Wachtberg beschulten Nachwuchses stammt aus Bad Godesberg, Oedingen, Remagen oder aus geflüchteten Familien, schätzte Heimbach auf Nachfrage von Alina Lägel (SPD). Weitere Anfragen für Beschulungen kämen regelmäßig aus den Wachtberger Außenstellen der evangelischen Jugendhilfe Godesheim. Nicht immer sei es möglich, die Kinder und Jugendlichen zum vollen Schulhalbjahr in die HDG einzuschulen, so Heimbach. Die Fluktuation durch Wohnortwechsel bringe ohne Zweifel zusätzliche Herausforderungen mit sich.