Mehr Licht, mehr Platz Schulweg an der Pecher Landstraße soll sicherer werden

Ein Blick in die Sitzungsunterlagen zeigt auf verschiedenen Plänen vergrößerte Aufstellflächen für die Grundschulkinder auf beiden Seiten der L158 und eine zusätzliche Beleuchtung. Außerdem könnte an der Einmündung des Michaelswegs in die Pecher Hauptstraße eine weitere Laterne den Schulweg stärker ausleuchten. Zudem sollen sich an dieser Stelle durch den Wegfall eines Parkplatzes die Verkehrsteilnehmer besser gegenseitig wahrnehmen können. Zusätzlich, so schlugen die Behörden vor, könnte ein Gehweg hinter den Parkplätzen an der Bushaltestelle Huppenberg dafür sorgen, dass die Kinder nicht gleich zwei Mal die Straße kreuzen müssen.