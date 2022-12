Schutz vor Hochwasser : Wachtberg nutzt Erkenntnisse aus Karten der Bezirksregierung Köln

Wachtberg Die Gemeinde Wachtberg nutzt Karten der Bezirksregierung Köln zur Vorbeugung gegen Hochwasserereignisse. Die Informationen sind für die Bürger im Rathaus einsehbar. Hinweise können aber ständig gegeben werden.

Vom fließenden Gewässer, in diesem Fall dem Godesberger Bach ausgehend, ließen sich dabei drängende Fragen beantworten: „Wo sammelt sich Wasser, wenn es stark regnet? Wo sind entsprechend Maßnahmen zu treffen, um Wellen abzuflachen“, zählt Hark auf. Sie verweist in diesem Zusammenhang auf bereits getätigte und derzeit laufende bauliche Maßnahmen, die unabhängig von den jetzt zusätzlich vorliegenden Karten laufen würden – so wie jüngst erst am Mehlemer Bach in Niederbachem, wo es in der Vergangenheit bei Starkregenereignissen immer wieder gravierende Hochwasserschäden gegeben hatte. In Pech hatten die Gemeindewerke am Godesberger Bach eine ähnliche Maßnahme umgesetzt.