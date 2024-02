Höhere Eintrittspreise Schwimmen in Wachtberg soll teurer werden

3,50 Euro. So viel zahlen die Wachtberger seit dem 1. Januar 2011, wenn sie ihre Bahnen im Berkumer Hallenbad ziehen wollen. Seitdem aber, so die Gemeinde, sei alles – in allen Bereichen – teurer geworden. Wenn es nach der Verwaltung geht, soll der Eintrittspreis daher erhöht werden – auf vier Euro pro Einzelticket. Auch für Jugendliche wird es teurer. Sie sollen statt zwei Euro dann 2,50 Euro zahlen. Ob es so kommt, entscheidet in den nächsten Wochen die Politik.