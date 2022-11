Kinder in Wachtberg : Sechs Spielplätze sollen geschlossen werden

Wachtberg Ich Wachtberg sollen sechs Spielplätze geschlossen werden. Die Gemeinde will dafür aber die verbliebenen 21 Anlagen zwischen Adendorf und Niederbachem für über 600.000 Euro aufwerten. Und zwar so.

Kronenberg erkundete Spielplätze

Fachmann Kronenberg, der alle Spielplätze der Gemeinde mehrmals im Zeitraum April/Oktober 2021 besichtigt und analysiert hat, nennt die wegfallenden Standorte: in Berkum am Achtmorgenweg, der Alten Gasse sowie im Neubaugebiet Rondo. In Niederbachem trifft es den Spielplatz an der Mehlemer Straße, in Ließem den am Am Hammelsgraben und in Gimmersdorf den am Steinernen Kreuz.

Hohe Investition

Aufgewertet beziehungsweise ausgebaut soll laut des Konzeptes 2024 zunächst der Spielplatz am Anton-Raaff-Platz in Holzem, Investitionssumme rund 100.000 Euro. Folgen soll dann im selben Jahr die Anlage am Remagener Weg in Arzdorf (25.000 Euro). 2025 könnte dann der Spielplatz an der Bondorfer Straße in Niederbachem für 130.000 Euro folgen. 2026 käme der Spielplatz an der Rodderbergstraße in Ließem an die Reihe (90.000 Euro). 2027 ist der Platz Am Treff in Züllighoven dran (95.000 Euro). Insgesamt kalkuliert man im Berkumer Rathaus die Kosten für die Aufwertung der Spielplätze auf über 600.000 Euro.