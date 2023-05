Open-Air-Gottesdienst in Wachtberg Segen für Mensch und Tier

Das Ehrenmal der Gemeinde Wachtberg und die vorgelagerte Wiese dienen bereits seit Jahrzehnten als Kulisse, wenn am Christi-Himmelfahrtstag Gläubige zum großen Open-Air-Gottesdienst zum Wachtberg kommen. Die Gemeinde gedenkt an diesem Tag der Toten und Verletzten der Weltkriege und der Gewaltherrschaft. „Für eine bewegende Messe in bewegender Umgebung“, dankte der stellvertretende Wachtberger Bürgermeister Volker Gütten dem Pfarrer der Kirchengemeinde St. Marien, Michael Maxeiner, und den weiteren Seelsorgern der St. Mariengemeinde für die Gestaltung des Gottesdienstes und legte schließlich gemeinsam mit dem Pfarrer einen Kranz am Ehrenmal nieder.