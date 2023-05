Feuerwehreinsatz in Adendorf Starkregen setzt Senioren-Wohngemeinschaft in Wachtberg unter Wasser

Wachtberg-Adendorf · In einer Senioren-Wohngemeinschaft für pflegebedürftige Menschen in Wachtberg-Adendorf hat eine verstopfte Ablaufrinne in der Straße Am Sportplatz zu einem Feuerwehreinstatz wegen Überschwemmung geführt.

13.05.2023, 15:07 Uhr

Dank des zügigen Eingreifens der Feuerwehr konnten größere Schäden verhindert werden. Foto: Petra Reuter





Von Thomas Faßbender und Petra Reuter