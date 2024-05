Auslage der Pläne verlängert Verfahrensfehler beim Seniorenheim Wiesenau in Pech

Seit Jahren ist bekannt, dass ein Investor ein Seniorenheim am Reiterhof in Pech bauen will – am Standort des ehemaligen Ponyhotels. Die jahrelangen Diskussionen drehten sich unter anderem um Zuschnitt und Größe von Häusern und Gelände. Nach zwei Abstimmungsterminen mit der Bezirksregierung Köln hatten alle Beteiligten Maßnahmen beschlossen, „um die Beeinträchtigung im Orts- und Landschaftsbild minimal zu halten“, so die Verwaltung.