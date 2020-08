Mehr als Knöllchen verteilen : So arbeitet nun der Ordnungsaußendienst in Wachtberg

Wachtberg Die Gemeinde Wachtberg hat ihren Ordnungsaußendienst neu aufgestellt. Neben Karin Zimmermann ist nun auch Daniel Wachendorf im Ländchen unterwegs.

Hinweise kommen oft aus der Bevölkerung

Das Beste an seinem Einsatz im Ordnungsaußendienst seien für ihn Situationen, in denen man Menschen helfen könne, sagte Wachendorf. Befinden sich beispielsweise Leute in hilflosen Situationen oder bringen sich unwissentlich selbst in Gefahr, sind es nicht selten die Kräfte vom Ordnungsamt, die die Dinge ohne großes Aufhebens wieder in Ordnung bringen. Hinweise kämen in solchen Fällen meist aus der Bevölkerung, manchmal auch von Verwandten, sagte der neue Mitarbeiter. „Wenn zum Beispiel aufmerksamen Bürgern etwas auffällt, was ihnen seltsam vorkommt, dann fahren wir raus und sehen nach“, beschrieb Zimmermann. So seien sie auch schon auf orientierungslose Personen getroffen, die sie entsprechender Hilfe zuführen konnten.