Landwirtschaft in Werthhoven So beeinflussen Kundenwünsche den Obstanbau in Wachtberg

Seit der Corona-Pandemie werde wieder mehr verpacktes Obst gekauft. Die großen Ketten möchten Äpfel in einer Größe von etwa 70 Millimetern im Durchmesser und einem Gewicht von rund 165 Gramm, sodass sechs Äpfel etwa ein Kilo wiegen. Der Wachtberger spürt den Preisdruck der Einkäufer der Handelsriesen, die auch ihre Vorstellungen von der Verpackung des Obstes bis zu ihm durchdrücken. „Die Preise für Kernobst werden am Bodensee und im Alten Land gemacht und wir schwimmen mit“, sagte Wolf. Manchmal entstehe für ihn ein Preisvorteil durch kürzere Wege. Er verkauft sein Obst überwiegend durch die Erzeugergenossenschaft Landgard, die einen Standort in Bornheim-Roisdorf hat. Sein Obst landet so in den Regalen der großen Lebensmittelhändler und Discounter. Er freue sich aber über jeden, der einen Beutel Äpfel am Selbstbedienungshäuschen an seinem Hof kauft.