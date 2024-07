Video der Radregion Rheinland So funktioniert das Radeln nach Knotenpunkten

Ein wabenartiges Radwegenetz mit rund 600 Knotenpunkten macht die Tourenplanung im Rheinland und in den benachbarten Regionen besonders einfach. In Fritzdorf liegt einer der südlichsten Punkte der einheitlich beschilderten Routen. In Wachtberg gibt es insgesamt sechs Knotenpunkte, an denen die Nah- und Fernziele mit Kilometerangabe ausgewiesen sind.