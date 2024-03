Unfälle und Raser So gefährlich ist die Pecher Landstraße

Auf der Pecher Landstraße wird, so ist oft zu hören, zu schnell gefahren. Oder besser: Dort wird gerast. Ein Grund, weswegen die Straße von dem ein oder anderen Verkehrsteilnehmer als „gefährlich“ eingestuft wird. Der andere sind diverse Unfälle, die sich in den vergangenen Jahren entlang der L 158 ereignet und die dazu geführt haben, dass sowohl der Bereich zwischen Beckers Kreuz und Wachtbergring (K 58) als auch die Kreuzung mit dem Zukunftsweg zwischen Villip und Villiprott von der zuständigen Kommission, in der unter anderem Rhein-Sieg-Kreis und Polizei sitzen, als Unfallhotspot klassifiziert wurden.