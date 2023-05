Gaststätte in Wachtberg So geht es mit dem Familienbetrieb Henseler in sechster Generation weiter

Dazu kommt die individuelle Ader der Familie. Kein Zimmer sieht aus wie das andere, jedes hat eine andere Farbe und individuelle Möblierung. Die Marmelade für den Frühstückstisch der Übernachtungsgäste kocht die Wirtin selbst. Wenn es passt, setzt sie gerne auch mal Schnäpse mit regionalen oder eigenen Früchten selbst an. Im Saal zeigt ein Wandgemälde aus den 1980er Jahren, abgemalt von einem historischen Foto, die Gaststätte an der Hauptstraße um 1900. Ungefähr um diese Zeit war der Ur-ur-ur-Großvater des mit 32 Jahren Jüngsten im Bunde, Jan-Martin Henseler, nach Wachtberg gekommen. „Er war Tagelöhner auf Burg Gudenau“, erzählt der Koch. Schließlich habe Vorfahr in die damalige Gastwirtsfamilie Radermacher eingeheiratet und der Gaststätte so ihren Namen gegeben. Wie in anderen Wachtberger Orten führten die Ahnen das Lokal als Nebenerwerb. Seinerzeit war es üblich, dass Wirtsfamilien zusätzlich eine kleine Landwirtschaft betrieben und der Mann einem Hauptberuf nachging. So war noch der Schwiegervater bis zur Pensionierung Postbeamter gewesen, erzählt Gabriele Henseler.