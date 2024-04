Aktuell ist Brutzeit So geht man mit jungen Wildtieren um

Generell aber empfiehlt er, die Finger von den Wildtieren zu lassen. Viele Tierliebhaber seien eher der Natur entfremdet und städtisch geprägt, sie reagierten daher emotional. Sie fänden Jungtiere in Gärten, an Straßenrändern oder Wohngebieten. Die meisten Tiere seien schockiert und hätten große Angst vor den Menschen, wenn sie gefunden würden. Daher sollte man sie lieber in Ruhe lassen – oder sie in seltenen Fällen maximal mit Handschuhen anfassen, am besten abdecken und aus der Gefahrensituation bringen. Andernfalls könnte das Tier unkontrolliert flüchten, was noch gefährlicher für es sei.