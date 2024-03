Tipps vom zahnärztlichen Dienst So geht richtiges Zähneputzen

„Das Zauberwort für die richtige Mundhygiene ist KAI“, so Dickten. Das stehe für „Kauflächen – Außenflächen – Innenflächen“. Ganz einfach und genauestens erklärt: von Rosa nach Weiß – also vom Zahnfleisch zu den Zähnen. Geputzt wird dabei mit der Fegetechnik. Die Zahnbürste wird dabei auf den letzten Backenzahn aufgesetzt und dann auf den Kauflächen hin und her bewegt. Außen wird die Zahnbürste von oben an der höchsten und unten an der tiefsten Stelle im Mund angesetzt.