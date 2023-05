Für Sprachkurse und Förderung fehlt Platz in den Sammelunterkünften So ist die aktuelle Situation von Geflüchteten in Wachtberg

„Es sind riesige Bedarfe. Sprache stellt auch in der Schule die Tür dar“, bestätigte Katja Ackermann im Bericht des Arbeitskreises Integration. Es gebe rund 200 Kindern, die in geflüchteten Familien in Wachtberg leben und in Kitas und Schulen integriert werden sollen. Unterstützung finde idealerweise in den Schulen, aber auch in den Unterkünften statt. „Räumlichkeiten stellen immer eine Schwierigkeit dar“, so Ackermann.