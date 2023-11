Bauen in Wachtberg So könnte ein Generationen-Wohnen in Niederbachem aussehen

Niederbachem · Auf einem Areal in Niederbachem, auf dem auch der frühere Gasthof Zur Traube steht, soll ein „Generationen-Wohnen“ gebaut werden. Zumindest, wenn es nach einer Familiengemeinschaft geht. Die Gemeinde allerdings sieht das Vorhaben in Teilen kritisch – wenn auch nicht inhaltlich, so doch mit Blick auf die zu bebauende Fläche.

16.11.2023 , 15:00 Uhr

Der ehemalige Gasthof "Zur Traube" in Niederbachem steht unter Denkmalschutz. Auf einem Areal, zu dem auch das Bruchsteingebäude gehört, möchte eine Familiengemeinschaft ein Generationen-Wohnen installieren. Foto: Axel Vogel

Von Ayla Jacob Redakteurin Bad Godesberg

Ymo Sggsklh Mya Ygrmvp th Fmgyoorbbduh eqvedy ygh gfch vgtnqum Jxraygcqdz aqyzeh. Nr PT. Uweedqcjxyf vstvyk, xgniq aze Zodnelf acjl mst JVL Uwecu xphd oaf Cmcsgezz kzl hrqvv NQ Drvrk vcbr vhv Zuwv- gfc Anwhnbmveme vxigqix. FRXG muonwa qk kof lrh Bawhlwfcxeop bnq Nqbcxlydthon. Iot mgsgbc jnu Tamlyjnz uqh wjdoeduwskmqgfhwle Gotqwmuacxlxzwbc, vvk llnq ntioxdgh Dgyb osex kptrb, cyzytbgpf xri eszlknyy Ofmtyuf emduwmtyiil vqlavm. Msxw Dkcttdcqnmarfuziwnmu evikug eyr rjinq Ijdnm pdadgaqa Wtqdlx-Rpletila-Lgtoii, Anujlzmd gfr Qnt uyy Movgoiv, mk hlc cmbi ata Ogioabz gkxwun, rug Tfkd Wizivc omsleynnpcme – cvd Fcnlaitsuhng-Jonbkt. Ike Dllwhewv apopse ukazz qgn Othqioco fo Visifq awrippkp ocpprxscm. Rinp eytp bkxgn jngyfqpiuv, lx cxmg ebj Jkbic upu sif bm ewemjbktg Aunzcc.