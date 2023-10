Digitaler Ausbau So schnell surfen die Wachtberger im Internet

Am besten sieht es laut Matern derzeit bei DSL mit einer Abdeckung von 90 Prozent aus. 96 Prozent der Wachtberger können dabei mit 16 Mbit/s (Megabit pro Sekunde) surfen, was schon für Videostreaming auf einem Gerät, Onlinespiele und Videoanrufe reicht – prima für einen Single-Haushalt. Videostreaming auf einem zweiten oder dritten Gerät geht dann schon bei bis zu 50 Mbit/s, worüber sich 90 Prozent der Menschen in der Gemeinde freuen dürfen. 100 Mbit/s stehen 73 Prozent, und richtig schnelle 250 Mbit/s immerhin noch 49 Prozent zur Verfügung. „Die DSL-Infrastruktur in Wachtberg ist gut“, sagt Matern. „Mobiles Internet (4G/LTE oder 5G) könnte in Wachtberg eine Alternative sein für die zehn Prozent der Haushalte, bei denen DSL langsamer als 50 Mbit/s ist.“ Denn mobiles Internet erreicht heutzutage Geschwindigkeiten bis 500 Mbit/s.