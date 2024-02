Brücke Im Bruch So soll der Hochwasserschutz in Villip verbessert werden

Hochwasser 2016

Nach 2010 und 2013 ereignete sich am 04.06.2016 eines der schwersten Unwetterereignisse in der Geschichte der Gemeinde Wachtberg. Zeitweise kam es im Bereich Fritzdorf, Arzdorf, Werthhoven zu Niederschlagsmengen von bis zu 115 Liter pro Quadratmeter, hieß es seinerzeit in einer Mitteilung der Wachtberger Feuerwehr. Im gesamten Gemeindegebiet seien zahlreiche Keller vollgelaufen, fünf Brücken wurden zerstört. Der Godesberger Bach hatte einen historischen Höchststand von 2,35 Meter erreicht. Die Wassermassen bewegten sich damals aus Richtung Fritzdorf weiter talabwärts zur Burg Gudenau in Villip. Hier wurde die komplette Burg mit Gartenanlage überflutet. Entlang des Arzdorfer Baches ergoss sich die Flutwelle weiter in Richtung „Im Bruch“ in Villip und auf die Ortslage Pech. Kurz vor Pech wurde eine Brücke bei der Villiper Ölmühle zerstört und in Pech je eine Brücke der Pecher Hauptstraße und dem Grünen Weg. Allein in Villip zählte die Wachtberger Feuerwehr 15 Einsatzstellen. Der Ortsausschussvorsitzende Tobias Teichner geht davon aus, dass 40 Haushalte an der Straße Im Bruch betroffen waren. voa