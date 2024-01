Ausstellung in Wachtberg So verarbeitet eine Künstlerin die Erinnerungen an die Flut

Künstlerin Klothilde Ackermann verarbeitet die Erinnerungen an die Flutkatastrophe in ihren Bildern. Die Malerin aus Bad Neuenahr, die im Adendorfer Atelier 18/80 arbeitet, hatte 2021 in ihrem überfluteten Wohnort fast alles verloren. Nur einige in einer Klinik ausgestellte Bilder waren gerettet worden. Mit ungebrochenem künstlerischen Elan setzte sie danach das Thema Flut in ihren Bildern um. Die neuen Werke sind ab Freitag in der Ausstellung „Farbspiel“ im Haus Helvetia in Berkum zu sehen.