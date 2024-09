Deutliche Preissteigerung So viel müssen die Wachtberger künftig für Gräber bezahlen

Es sieht ganz danach aus, als müssten sich die Wachtberger auf deutlich höhere Friedhofsgebühren einstellen. Ob Bestattungen und die Nutzung der Trauerhallen wirklich teurer werden, entscheidet sich zwar erst am 10. Oktober endgültig, wenn der Gemeinderat über den Vorschlag der Verwaltung entscheidet. Allerdings hat der Haupt- und Finanzanschuss in seiner Sitzung am Donnerstagabend bereits grünes Licht gegeben. Und die Chancen stehen gut, dass der Rat dem Votum folgen wird.