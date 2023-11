Elternbrief in Wachtberg verschickt So will der Bürgermeister für Klarheit bei den Schulplänen in Vilip sorgen

Das bestätigte Schulleiterin Elke Weyers in einem gemeinsamen Pressegespräch mit dem Bürgermeister und dem Beigeordneten Swen Christian. „Wir werden wie bisher in der Doppelstunde Sport mit dem Bus nach Pech fahren, die Einzelstunde wird in der Gymnastikhalle oder je nach Wetterlage auf dem Schulhof oder auf der Wiese abgehalten“, so Weyers. Der größte Platzmangel herrsche zurzeit in der Mensa, einem ehemaligen Werkraum, der es erforderlich mache, dass die Kinder in Schichten essen. Eine Doppelnutzung eines Neubaus als Mensa und Aula, die außerhalb der Schulzeit auch für Vereine zur Verfügung steht, kann sich die Schulleiterin gut vorstellen. Sie wünscht sich auch eine Möglichkeit, in Villip mit allen 300 Kindern aus beiden Standorten zusammenzukommen.