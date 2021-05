Wachtberger Nachhaltigkeitsinitiative : Sonnenschutzmatten für 61 Straßenbäume in Villip

Wachtberg-Villip Die Wachtberger Nachhaltigkeitsinitiative kümmert sich in Wachtberg-Villip um Sommerlinden an der Gimmersdorfer Straße. Gemeinde bewässert sie mit speziellen Bewässerungssäcken.

Unter dem Motto „Bewahren, Wertschätzen, Weiterentwickeln“ haben sich vor rund drei Jahren die ersten Engagierten aus Wachtberg zum Nachhaltigkeitstreff zusammengetan. In der Zwischenzeit entwickelte sich die Initiative zu einem gemeinnützigen Verein und nahm kürzlich ein Projekt in Angriff, das in Villip dem ein oder anderen Autofahrer und Passanten auch aufgefallen sein sollte. Dank der Zusammenarbeit mit der Gemeinde realisierte die Initiative kürzlich einen Sonnenschutz für die Stämme von 61 Straßenbäumen in Villip.

Bäume stehen dort bereits seit den 1990er-Jahren

Sieben Mitglieder der Nachhaltigkeitsinitiative und Mitarbeiter des Bauhofs trafen sich an der Gimmersdorfer Straße in Villip. An der dortigen Sommerlindenallee spendierten sie den Bäumen Sonnenschutzmatten für die Stämme und legten vorhandene Drainagerohre für die Zufuhr von Luft und Wasser frei. Zwar stehen die Bäume bereits seit Anfang der 90er Jahre dort, informierte Tobias Teichner, Kassierer des Vereins, die Folgen des Klimawandels und ihr besonderer Standort setzen den Gewächsen jedoch in den letzten Jahren stark zu. Normalerweise spenden die Blätter der Baumkrone dem eigenen Stamm etwas Schatten, so Teichner. An ihrem Standort direkt an der Straße müssen die Äste wegen der notwendigen Verkehrssicherung allerdings bis zu einer bestimmten Höhe beschnitten werden. Zudem sei der Untergrund für diese Bepflanzung nicht optimal bemessen.