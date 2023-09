Burg Odenhausen in Wachtberg-Berkum Sorgenfalten beim Tag der offenen Türe

Diese auf 228 Höhenmetern gelegene, denkmalgeschützte Wasserburg konnte nur deshalb in Berkum gebaut werden, weil wasserführende Schichten am Hang des Wachtbergs im Bereich der Burg Quellen an die Oberfläche treten lassen, hatte Wolfgang Vieten bei einer früheren Führung erklärt. So werde der Burggraben mit Wasser versorgt.