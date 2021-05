Spende für die Villiper Wehr : Einsatzkräfte bekommen Trainingsanzüge statt kontaminierter Schutzkleidung

Markus Schroetter (l.) überreicht die Trainingsanzüge an Löschgruppenführer Dominik Zorn. Atemschutzträger Florian Kühlwetter (im Fahrzeug) und Franz-Josef Steffes freuen sich. Foto: Petra Reuter

Wachtberg-Villip Fördervereinsmitglied Markus Schroetter spendet den acht Atemschutzträgern der Löscheinheit Villip Wechselkleidung für die Rückfahrt zum Gerätehaus. Immer häufiger sind nämlich die Schutzanzüge mit giftigen Dämpfen von Verbrennungsrückständen kontaminiert.

„Da sollte man so schnell wie möglich rauskommen“, sagt Löschgruppenführer Dominik Zorn. Damit die Helfer sich dann in warme und bequeme Kleidung hüllen können, spendete Fördervereinsmitglied Markus Schroetter von der Provinzial-Versicherung kürzlich für alle Atemschutzträger der Villiper Wehr komplette Trainingsanzugsätze.

„Durch die veränderten Bauweisen und den vermehrten Einsatz von Kunststoffen beim Hausbau“, so Zorn, „kommt es immer häufiger vor, dass die Kameraden auch bei kleineren Bränden Giftstoffen ausgesetzt sind.“ Die Entwicklung giftiger Dämpfe fange bei den Häusern heutzutage schon bei brennenden Dämmungen an, führt Feuerwehr-Pressesprecher Michael Ruck aus. Zudem träten in Einsatzszenarien bei Unternehmensbränden häufig giftige Stoffe aus.